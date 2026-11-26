ಈ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬರು ಸಿಎಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬರು ಸಿಎಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋ.. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಯಾರು?
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್. ಈ ಫೋಟೋ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸ್ನೇಹ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈನ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನಂಟಿದೆ. ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈಗಲೂ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
'ನೆರುಕ್ಕು ನೇರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್
1997ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ನೆರುಕ್ಕು ನೇರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಂತು. ವಸಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಕೌಸಲ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಡುವ ಕಥೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿದಿದೆ.
'ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ
2001ರ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಣ್ಣಾ, ದೇವಯಾನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಡಿವೇಲು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇಳಯರಾಜಾ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹ, ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ವಡಿವೇಲು ಅವರ ನೇಸಮಣಿ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. 'ನೆರುಕ್ಕು ನೇರ್' ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಸೂರ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, 2026ರ ಮೇ 10ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಅವರ ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
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