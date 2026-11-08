ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋವಿನ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಎಂದು ‘ಬಿಗ್ ಬಿ’ ಅಮಿತಾಭ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆತಂಕ: ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಟ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18’ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ
ಅಮಿತಾಭ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೂ ಬರೆಯುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪದೇಪದೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋವಿನ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.