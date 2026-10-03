ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕುತೂಹಲವೇ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ? ಮೀರಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಆಟ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದೆ!
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲದ ರಸದೌತಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 95.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶತಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲು ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಮೊತ್ತವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ 66.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15,759 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 80.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾ 67.08ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 76.46ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಸಿಂಗಂ ಅಗೇನ್’ ಮತ್ತು ‘ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಅಗೇನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಹಾಗೂ ‘ದೃಶ್ಯಂ 2’ ಚಿತ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕುತೂಹಲವೇ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ? ಮೀರಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಆಟ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ‘ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.