ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಇದೀಗ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ನಟಿಯರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುಪ್ಪೆದಂತ ಮನಸು’ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ಗೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಅವತಾರ
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ‘ಕಿಲ್ಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್, ಇದೀಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ವಜ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.