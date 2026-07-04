ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು (POMIS) ಶೇ. 7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (POMIS - Post Office Monthly Income Scheme) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು!
ಖಾತರಿ ಬಡ್ಡಿದರ; ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 7.4% ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ; ಕೇವಲ ₹1,000 ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ (Single) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9,00,000 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ (Joint) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15,00,000 ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅವಧಿ; ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ತಲಾ ₹7,00,000 ನಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹14,00,000 ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 7.4% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಂತೆ, ಈ ₹14,00,000 ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹8,633 ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯದೆ, ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ (3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ₹25,899 ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹5,18,000 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ₹14,00,000 ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಠೇವಣಿ ಸೇರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹19,18,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು!
1. ಮೊದಲ 1 ವರ್ಷ; ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ; ಖಾತೆಯನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಮೂಲ ಠೇವಣಿಯಿಂದ 2% ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ; ಖಾತೆ ತೆರೆದು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಮೂಲ ಠೇವಣಿಯಿಂದ 1% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.