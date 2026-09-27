ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಯಬಹುದಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ UPI ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ (P2M) ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ 'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್' (MDR) ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹6,000 ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು, ತಲಾ ₹2,000 ರಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ MDR ಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

NPCI ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ MDR ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹2,000 ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ (0%) MDR ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾವತಿಗೆ 0.40% MDR ಶುಲ್ಕ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ₹75,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ MDR ಅನ್ನು ₹300 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) ನಡೆಯುವ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ MDR ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹6,000 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 0.40% ನಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹24 MDR ಶುಲ್ಕ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ₹2,000 ರಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಯೂ ₹2,000 ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ₹2,000 ಪಾವತಿಗೆ ₹0, ಎರಡನೇ ₹2,000 ಪಾವತಿಗೆ ₹0, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ₹2,000 ಪಾವತಿಗೆ ₹0 MDR ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟೂ ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ MDR ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾವತಿದಾರರು ₹24 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.

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ಪಾವತಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪಾಯಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಈ ಸಣ್ಣ ಕಂತುಗಳ ತಂತ್ರವು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲರ್ಟ್; ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಗ್ರಾಹಕ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ₹2,000 ದಂತಹ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು "ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ; ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ UPI ಖಾತೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ; ಸಣ್ಣ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ!

₹2,000 ರಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ MDR ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು 'ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.