ಭಾರತವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ 6.25 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 77 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಪವನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮೂಲಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 6.25 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತೂತುಕುಡಿಯ ಒಳ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ರೇಕ್ವಾಟರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1,650 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿ ಹಿಂದೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ಲೈನ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹77 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ರೋಪ್ವೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಪಿಆರ್ಸಿಎಲ್) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವು ಟರ್ಬೈನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವರದಿ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಟರ್ಬೈನ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಿಗಮ (ಟ್ಯಾಂಗೆಡ್ಕೊ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ಟ್ಯಾಂಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೊ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಇಂಧನ ಮೀಟರ್ಗಳು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 57,443 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು 12,273 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ!
ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಪವನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹಡಗು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆ ಲಾಭವೇನು?
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾಗರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಡಗು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಂದರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.