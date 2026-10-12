ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಅ.10 ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 12 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 300 ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ರಿಯಾದ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 4 ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.
10 ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 13 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಇತರ ಮೂವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತೀಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಂತೆ ಸತ್ಯ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಳಬರುವ ರವಾನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ರವಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 6.7% ರಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ರವಾನೆ (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣ) ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 110 ರಿಂದ 120 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹63,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹67,000 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ ರವಾನೆಯು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ!
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಿಂದ ಡಾಲರ್ಗಳ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊರಹರಿವು ಅದರ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು (CAD) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, US ಮತ್ತು UAE ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಾರತದ CAD GDP ಯ ಕೇವಲ 0.8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿ!
ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವಲಸಿಗರಿಂದ ಬರುವ ಡಾಲರ್ ಹಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣ ರವಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಾಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10% ರಿಂದ 6.7% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.