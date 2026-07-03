Nagabandham Twitter Review: ವಿರಾಟ್ ಕರ್ಣ ನಟನೆಯ 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕರ್ಣ ನಟನೆಯ ಆಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕರ್ಣ ನಟನೆಯ 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ, X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂತು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಚಿತ್ರವು ಪುರಾಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮರೆತುಹೋದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕರ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಭಾ ನತೇಶ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೆನನ್, ದಕ್ಷಾ ನಗರ್ಕರ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಗರುಡ ರಾಮ್ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಮಾ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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'ನಾಗಬಂಧಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು NIK ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಪುರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಿಶಿತಾ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಾ ಮತ್ತು ದೇವಾಂಶ್ ನಾಮಾ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ ರಾಜನ್ ಎಸ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆರ್.ಸಿ. ಪ್ರಣವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಜುನೈದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕನಲ್ ಕಣ್ಣನ್, ವ್ಲಾಡ್ ರಿಂಬರ್ಗ್, ರಿಯಲ್ ಸತೀಶ್, ಕೆಚ ಖಂಫಕ್ಡೀ, ನಂದು ಮತ್ತು ರನ್ ನವರಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ತಂಡ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೃಂದಾ, ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಸ್ತಿ ವರ್ಮಾ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ನಾಗಬಂಧಂ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.