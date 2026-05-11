ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ರೂ, ಕನಿಷ್ಠ 300 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟನಿ ಪೆರುಂಬಾವೂರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೃಶ್ಯಂ 3" ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್-ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇ 21 ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೂಡ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ 500 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದು ಜಾತಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೇನೇ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದು ಜಾತಕ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ
ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ, 500 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, ಒಂದು 300 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೂ ಬರಲಿ... ಎಂದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ U/A 13+ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಖ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ಪೆರುಂಬಾವೂರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.