ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಕೂಡ ಒಂದು. ವರುಣ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ನಡೆಸೋ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಅನುನೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ಅನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಸ್ತರ್, ಕ್ಲಬ್ ಎಫ್ಎಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಶಕರು, "ಈ ಸಲ ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೇನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ತರ್ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. "ಅನು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ತಾನು ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಅವಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ 'ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ' ಅಂತ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನು ಹೇಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ" ಅಂತ ಎಸ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತರ್ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ.21ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ U/A 13+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ಪೆರುಂಬಾವೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.