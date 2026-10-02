ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್-ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಟನೆಯ ‘ಅನ್ಬಿಲ್ ಅವನ್’ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಟನೆಯ 'ಅನ್ಬಿಲ್ ಅವನ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2026ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಊಹಿಸುವಂತಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಟನೆಯ 'ಅನ್ಬಿಲ್ ಅವನ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಈ ತಮಿಳು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವುದು ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ (ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್) ಮತ್ತು ಇಯಲ್ (ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್) ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್‌ಸ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಯಲ್ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

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ನಟನೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ತಿರುವು ಸೂಪರ್

ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನೈಜ ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಸೆಲ್ವನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು?

ಚಿತ್ರದ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೋವಿಂದ್ ವಸಂತ ಅವರ ಸಂಗೀತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. ಪೀಟರ್ ಹೇನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಿನಿಮಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಕಥೆ ಹೊರಳುವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಜಾ ಕೆಡಿಸಿವೆ. 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಗೂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆ ನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದೇನು?

ಹಾಗಾದರೆ, 'ಅನ್ಬಿಲ್ ಅವನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿರಸಿಕರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.