ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ' ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹250 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು (Fund) ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯೇ 'ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ₹40 ಲಕ್ಷದ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು!
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ; ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಮಿತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವಳಿ (Twins) ಅಥವಾ ತ್ರಿವಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ; ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (Post Office) ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ!
ಕನಿಷ್ಠ & ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ **8.2%** ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ).
ಪ್ರತಿದಿನ ₹250 ಉಳಿಸಿದರೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ:
1. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹250 ರಂತೆ ಉಳಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹91,250 ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನಿಯಮದಂತೆ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹13,68,750 ಆಗುತ್ತದೆ.
3. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬುವಾಗ (ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ) ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹40.4 ಲಕ್ಷ (₹40,40,000)!
ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ!
21 ವರ್ಷಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ: ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 50% ಹಣ; ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 50% ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (Tax Free); ಇದು 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವ ₹40 ಲಕ್ಷದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.