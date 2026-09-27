iPhone 18 Pro Face ID issue ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಫೋನ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವೇನು?
ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಹೊಸ iPhone 18 Pro ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಬಳಕೆದಾರರು Face ID ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಫೋನ್ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ iOS 27 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Face ID ವಿಫಲವಾದರೆ ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್!
9to5Mac ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Maxನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಫಿಕ್ಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ?
ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. Face ID ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆದ ನಂತರ ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ iPhoneನ Settings > iPhone Analytics ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ‘panic log’ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು 9to5Mac ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಫೋನ್ನ ಸಿಸ್ಟಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನ್ 18 Pro ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಂಬರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ Dynamic Island ಕಾರಣವೇ?
iPhone 18 Pro ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ Dynamic Island ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು Live Activities ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು Live Activities ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು Face ID ಸೆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ Dynamic Island ಕಾಣುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ Face ID ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ Face ID ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ iPhone 18 Pro ಅಥವಾ iPhone 18 Pro Max ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ್ಯಪಲ್ ನೀಡುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.