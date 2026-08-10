ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ISOCELL HPC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. DeepPIX ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಳಸುವ ಈ ಸೆನ್ಸರ್, HDR ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್-ಸೆನ್ಸರ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ 16-ಬಿಟ್ HDR ಮತ್ತು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ISOCELL HPC ಎಂಬ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ISOCELL ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'DeepPIX' ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಳಸಿದ ಮೊದಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು HDR ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್-ಸೆನ್ಸರ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ISOCELL HPC ಸೆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ DeepPIX ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ 'ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಐಸೋಲೇಶನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು (ಬೆಳಕು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ (noise) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಡೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ 16-ಬಿಟ್ HDR
ISOCELL HPC ಸೆನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ 16-ಬಿಟ್ HDR ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯ HDR ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಶರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. ಹಳೆಯ HDR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8K 30fps, 4K 180fps, ಮತ್ತು ಫುಲ್ HD 360fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫುಲ್ HD ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4x ಜೂಮ್ನಲ್ಲೂ HDR ಸಪೋರ್ಟ್
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್-ಸೆನ್ಸರ್ ಜೂಮ್ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ HDR ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 1x, 1.5x, 2x, 3x, ಮತ್ತು 4x ಜೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ HDR ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಫೋಟೋದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೌನ್ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಈ ಸೆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಮೈಕ್ರೋಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ARL ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7.5 ಫೋಟೋ, 200MP ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ!
ISOCELL HPC ಸೆನ್ಸರ್ 1/1.3 ಇಂಚಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು 0.6 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 16,384 x 12,288 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು. ಸೂಪರ್ QPD ಆಟೋಫೋಕಸ್, ಟೆಟ್ರಾ-ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ISO ಪ್ರೊ HDR ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7.5 ಫ್ರೇಮ್ಗಳವರೆಗೆ (fps), 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 30 fps ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 12.5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 180 fps ವರೆಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ISOCELL HPC ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.