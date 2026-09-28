ಹೊಸ iPhone ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ Appleನ ಇತ್ತೀಚಿನ iPhone 18 Pro ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,64,900. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್, ಹಳೆಯ iPhone ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ iPhone 18 ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ iPhone ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ Appleನ ಇತ್ತೀಚಿನ iPhone 18 Pro ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,64,900. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್, ಹಳೆಯ iPhone ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
India iStoreನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಫರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಹ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ₹1,07,900 ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ; ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
₹57,000 ಉಳಿತಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ?
iPhone 18 Pro 256GB ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ MRP ₹1,64,900. ಅರ್ಹ Axis Bank, ICICI Bank ಅಥವಾ SBI Card ಬಳಸಿ EMI ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹7,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಬಹುದು. Non-EMI ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ₹6,000ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುವುದಾಗಿ India iStore ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ iPhone ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಧನದ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ₹10,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ₹22,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ಬೋನಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು India iStoreನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
₹1,07,900 ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ₹57,000 ಪ್ರಯೋಜನದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ:
iPhone 18 Pro ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ – ₹1,64,900
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ – ₹7,000
ಹಳೆಯ iPhone ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ – ₹40,000
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ – ₹10,000
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ – ₹57,000
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ – ₹1,07,900
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದೆ. ₹40,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯವು ಉದಾಹರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇದೇ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ iPhone ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನ ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು Appleನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಪಾಲುದಾರರು ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ನ ಮಾದರಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. India iStore ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ನೀಡುವ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಮೊತ್ತವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ₹1,07,900 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
iPhone 18 Proನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೊಸದು?
Apple ಪ್ರಕಾರ iPhone 18 Proನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 256GB ಮಾದರಿಯು 6.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, Apple Intelligence ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತೀಚಿನ Pro ಮಾದರಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ
₹57,000 ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಹಳೆಯ ಸಾಧನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಆಯ್ದ Apple Authorized Reseller storesನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಅವಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು India iStore ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ iPhone 18 Pro ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಖರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.