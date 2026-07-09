ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಮತ್ತು ರೆನೋ16ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ '3D ಪಾಪ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ'ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಆಫೀಸ್, ಕೆಫೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಮರೆಯದ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ (Gen Z) ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸಂಗಾತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ ಸರಣಿ' (OPPO Reno Series), ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16' (OPPO Reno16) ಸಿರೀಸ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಚುಂಬಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 (OPPO Reno16) ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16ಸಿ (OPPO Reno16c) ಎಂಬ ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ ಸಿರೀಸ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಐ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿವೆ.
ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಜುಲೈ 9 ರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 8GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್: 61,999 ರೂಪಾಯಿ, 12GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್: 67,999 ರೂಪಾಯಿ, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16ಸಿ (OPPO Reno16c) ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 8GB + 128GB ವೇರಿಯಂಟ್: 46,999 ರೂಪಾಯಿ, 8GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್: 49,999 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 12GB + 256GB ವೇರಿಯಂಟ್: 55,999 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಕಾಸ್ಮಿಕ್-ಕೋಡೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಶೈಲಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೋಲೋವರ್ಸ್ 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ'ದೊಂದಿಗೆ (HoloVerse 3D Technology) '3D ಪಾಪ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ'ವನ್ನು (3D Pop Planet Design) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ 3D ಪಾಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ತೇಲುವ ಗ್ರಹದಂತೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಭೌತಿಕ ನೆರಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ನಿರಂತರ ಆಳವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ನಲ್ಲೂ ನೆರಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪದರಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಮಸೂರಗಳೊಂದಿಗೆ (Tiny lenses) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ 3D ಪಾಪ್, ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರೆನೋ16 ಸರಣಿಯು ಒಪ್ಪೋದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ದರ್ಜೆಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಒನ್-ಪೀಸ್ ಕೋಲ್ಡ್-ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರೆನೋ16 ಫೋನ್ 8.22mm ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ 182g ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ರೆನೋ16ಸಿ 8.44mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 195g ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ರ 6.32-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ (AMOLED) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ 1.66mm ನ ಕಿರಿದಾದ ಬೆಜೆಲ್ಸ್ ಫೋನ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 93.4 ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೇಶಿಯೋ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೆನೋ16ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.57 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ರೆನೋ16 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'IP69K' ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ನೀರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪೋದ ಹಲವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭೌತಿಕ 'ಎಐ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ' (AI Snap Key) ಎಂಬ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಎಐ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್' (AI Mind Space) ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ವೈಲೆಟ್ (Twilight Violet), ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಪರ್ಪಲ್ (Stellar Purple) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ರಿ ವೈಟ್ (Starry White) ಎಂಬ ಮೂರು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇವು 3D ಪಾಪ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ (AI Tools), ಇದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೋಜು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಮತ್ತು ರೆನೋ16ಸಿ ಎರಡೂ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 100° ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುವ '50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ರ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರೆನೋ16ಸಿ ಫೋನ್ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವೆರಡೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇದು '3.5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್' ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಹುಮುಖ ಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. 1x ಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೆ, 3.5x ಲೆನ್ಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಲೆನ್ಸ್, 120x ವರೆಗಿನ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಜೂಮ್ (AI-powered zoom) ಅನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತದಂತಹ ದೂರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು.
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ 4K 60fps HDR ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೆನೋ16ಸಿ 30fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು 4K ನಲ್ಲಿ 'ಆಟೋ ಸ್ಟ್ರೈಟನ್' (Auto Straighten) ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಐದು ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಾಲುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಗಿಂಬಲ್ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ಗಳು 'ಡ್ಯುಯಲ್-ವೀವ್ ವಿಡಿಯೋ 2.0' (Dual-View Video 2.0) ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು - ಇದು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ, ಮೋಜು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಈ ಸರಣಿಯು ಮೂರು ಕೂಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 'ಪಾಪ್ ಕ್ಯಾಮ್' (Pop Cam) ಒಂಬತ್ತು ರೆಟ್ರೋ-ಪ್ರೇರಿತ ಮೂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 'ಎಐ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಲಾಜ್' (AI Remix Collage) ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಡಂಪ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂಸರ್ಗಳು ಫೋಟೋಗಳು, ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಕಟ್-ಔಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಲಾಜ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಫಾಂಟ್ಗಳು, ಡೂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 'ಪಾಪ್ಔಟ್ 2.0' (Popout 2.0) ಇದೆ. ಇದು ಜನರು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ (Pop out) ಮಾಡಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಲಾಜ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ColorOS 16 ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಐ ನೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ರೆನೋ16 ರ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 'ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform) ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 80W ಸೂಪರ್ವೂಕ್ (SUPERVOOC) ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ 6700mAh ನ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರೆನೋ16ಸಿ ಮಾದರಿಯು 'ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300' (MediaTek Dimensity 7300) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 80W ಸೂಪರ್ವೂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ColorOS 16 ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳ (AI Tools) ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ 'ಎಐ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್' (AI Mind Space) ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನದು 'ಎಐ ಮೈಂಡ್ ಪೈಲಟ್' (AI Mind Pilot). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ (Google Gemini), ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ (Perplexity) ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ - ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
'ಎಐ ಬಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್' (AI Bill Manager) ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ - ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು (Insights) ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೆನುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಎಐ ಮೆನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್' (AI Menu Translation) ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪದಾರ್ಥಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲದು!
ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವೆಂದರೆ 'ಎಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್' (AI Scan) ಮತ್ತು 'ಎಐ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್' (AI Extract). ಇದು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ (PDF), ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್: ಕೇವಲ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ 'ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್' (OPPO Bubble), ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಬಬಲ್ ಆಕಾರದ ಸಾಧನವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಯಲ್ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು (Rear camera preview) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯರ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಶಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೋಷನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 27.5g ತೂಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ನಂತೆ ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 1.73-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 560mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು 600 ನಿಟ್ಸ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಳೆ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾದ - ರೆನೋ16 ಮತ್ತು ರೆನೋ16ಸಿ - ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ (Gen Z) ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಲೋವರ್ಸ್ 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಬಲ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಎಐ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಲಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ನಂತಹ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ಅದರ ತತ್ವವಾದ 'ಲೈವ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್' ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿರೀಸ್ ರೆನೋ ಲೈನ್ಅಪ್ನ ಬಲವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ16 ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು 7,999/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 'ಒಪ್ಪೋ ಬಬಲ್' ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಒಪ್ಪೋ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.