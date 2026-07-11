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- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ Google Mapsನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ Google Mapsನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ವಿಪರೀತ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯವಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋಯ್ತಾ?
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ
ಬೇರೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, www.google.com/maps ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್
ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನಿಂದಲೇ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ
'Your Timeline' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೋ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: Location History ಮೊದಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು.)
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