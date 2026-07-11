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- ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ; ಖರೀದಿದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯ; ಖರೀದಿದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಳೆಯ, ಹಾಳಾದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಹಳೆ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಹಳೆ ಫೋನ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
ಹಳೆ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಪೇರಿ ನಂತರ, ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮರುಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡೆಮೊ ಫೋನ್ಗಳಾಗಿ...
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