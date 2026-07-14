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- ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು; ಹಲವೆಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ!
ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೇ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು; ಹಲವೆಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ರ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್ 17 ನೋ ಸ್ಟಾಕ್
ನೀವು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್ 17 (iPhone 17) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ರ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳು 'ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್' (Out of Stock) ಆಗಿವೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ (MacBook), ಐಪ್ಯಾಡ್ (iPad), ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ:
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಸಾಗಾಟವು (Shipments) 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಎಂಆರ್ಪಿ (MRP) ದರದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು (Specifications):
ಐಫೋನ್ 17 ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.3-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ 'ಆಪಲ್ A19' ಚಿಪ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 48MP ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ iOS 26 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇತರೆ: ವೈ-ಫೈ 7, 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2 ಸುರಕ್ಷತೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ರ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಜಾಣತನ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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