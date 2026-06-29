ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.29): ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 'ಐಫೋನ್' ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 17 Pro Max) ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ?
ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಆರೆಂಜ್ (Cosmic Orange) ಬಣ್ಣದ, 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ 1,42,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ಬೆಲೆ 1,49,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 7,410 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಪಲ್ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ!
ನೀವು ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಎಸ್ಬಿಐ (SBI), ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ (Axis) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನ್-ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಅಲ್ಲದ) ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿದರೆ ಫೋನಿನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ (ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ) ಬೆಲೆ 1,39,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10,410 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ!
ಇನ್ನು ಇಎಂಐ (EMI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವು 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೊಮೋಷನಲ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಫರ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ (iPhone 17 Pro) ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೇ?
ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಂತರವೂ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎ19 ಪ್ರೊ (A19 Pro) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅನುಭವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ 6.9 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ತೂಕ 233 ಗ್ರಾಂ ಇರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರ ಎನಿಸಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ?
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಎ19 ಪ್ರೊ (A19 Pro) ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ: 6.9 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 4,823 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಪಲ್ ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಕೋಟಿಂಗ್' ನೀಡಿದೆ. ಹೆವಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಕಾಯದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ 'ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೂರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಈಗ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ! ಇದರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಪಲ್ ಎಂದಿನಂತೆ ರಿಟೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ, ಹಗುರವಾದ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.