- ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್! ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೆಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್! ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೆಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
Flipkart Valentine's Day sale Offer: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13,000 ಮೆಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್
ಐಫೋನ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಐಫೋನ್ 16 ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹13,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನನ್ನು ₹79,900 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಐಫೋನ್ 17 ಬಂದ ನಂತರ, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹69,900 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.
ಈಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹13,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ಈ ಫೋನ್ 6.1-ಇಂಚಿನ Super Retina XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP + 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ.
ಹೊಸ AI ಫೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಐಫೋನ್ 17ರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಈ ಫೋನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ (Dynamic Island) ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ್ಯಪಲ್ನ ಹೊಸ AI ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು (Apple Intelligence) ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
IP68 ರೇಟಿಂಗ್
ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 25W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
