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- ಐಫೋನ್ಗೆ ನಡುಕ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವೋX ಫೋಲ್ಡ್6 ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಐಫೋನ್ಗೆ ನಡುಕ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವೋX ಫೋಲ್ಡ್6 ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7, ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ N6 ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫೀಚರ್ ಇರುವ ವಿವೋ ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಸ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6
ಚೀನಾ ಮೂಲದ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾವುದು?
ವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6 ಫೋನ್ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಕಾರಣ ಈ ಫೋನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ (ZEISS) ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (VCS ಬಯೋನಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸರ್) ಮತ್ತು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Vivo X Fold 6 ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವಾಯರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 'ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ 6 ಪ್ರೊ' (Vivo X Fold 6 Pro) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 120W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ?
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ Vivo X Fold 6 ಫೋನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 9,999 ಯುವಾನ್ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,15,000 ರೂಪಾಯಿ). ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಪ್ರೊ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 11,999 ಯುವಾನ್ (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 1,38,000). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ Vivo X Fold 3 Pro ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ Vivo X Fold 6 ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ನಿಖರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಅದ್ಭುತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪವರ್
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನ ಒಳಗಡೆ 8.03 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ 2K+ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಅಮೋಲೆಡ್ (AMOLED) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ ಹೊರಗಡೆ 6.53 ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 4500 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 4 (Snapdragon 8 Gen 4) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 5 (OriginOS 5)ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ
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