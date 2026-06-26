Numerology: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
Lucky Mobile and Vehicle Numbers ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಲಾಭ ಆಗಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು.
- ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ 9876543210 ಎಂದಾದರೆ: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45. ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಿ: 4 + 5 = 9 (ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ).
- ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ TN 45 B 1234 ಎಂದಾದರೆ, ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿ: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಿ: 1 + 0 = 1 (ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ).
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ (Radical Number) ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
1, 2, 3ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು (ದಿನಾಂಕಗಳು: 1, 10, 19, 28 / 2, 11, 20, 29 / 3, 12, 21, 30)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: ನಿಮಗೆ 1, 2, 3, 5, 9 ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಲಿಯನೇರ್ (Millionaire) ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ.
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 3, 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಇದು ವಾಹನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 (ಶನಿ) ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
4, 5, 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು (ದಿನಾಂಕಗಳು: 4, 13, 22, 31 / 5, 14, 23 / 6, 15, 24)
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: ನಿಮಗೆ 1, 5, 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 5 ಮತ್ತು 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 'ಕುಬೇರ ಯೋಗ'ವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬಹುದು. ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ: 5 ಮತ್ತು 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 7 ಮತ್ತು 4 (ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ).
7, 8, 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು (ದಿನಾಂಕಗಳು: 7, 16, 25 / 8, 17, 26 / 9, 18, 27)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: ನಿಮಗೆ 1, 3, 5, 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1 ಅಥವಾ 5 ಬರುವಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಅசுರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 5, 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 8 ಮತ್ತು 4 ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 'ರಹಸ್ಯ' ನಿಯಮಗಳು
- ಸೊನ್ನೆ (0) ಅಪಾಯಕಾರಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆಯಾಗಿ 0 ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: XXXXXX XX50). ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 1, 5 ಅಥವಾ 6 ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (Repeating Numbers): ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 888 ಅಥವಾ 444 ರಂತೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಂದರೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ 555 ಅಥವಾ 999 ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ '8' ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆದರೆ, ಅದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ; ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ!
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