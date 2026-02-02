ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.2): ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಹೊನ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ SIR ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿತವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ KIADB ನೇಮಕಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ, ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಜನವರಿ 29ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.33 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ವಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಭೂ ಭಾಗಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ SIR 3,117.89 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಂತ 1 ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಇದು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಂಪನಿಯು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು, ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ SIR ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು ಮೀಸಲಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಥ್ರೂ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
300 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್
ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಂವಹನವು ಕುಂದಣ ಹೋಬಳಿಯ ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 133 ರಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ್ಯಂತ ಐಟಿಐಆರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಸುಮಾರು 300 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025-26 ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಂಪನಿಯು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಇದರ ಬಂಡವಾಳವು 21,911 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ (ESDM) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 6,970 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದೊಂದಿಗೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.