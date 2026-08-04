ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026' ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹17,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.4): ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಐಫೋನ್ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ (iPhone 17 Pro) ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 17 Pro Max) ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹17,000 ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026: ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದಲೇ 'ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್'
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026' (Flipkart Freedom Sale) ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ (Flipkart Plus) ಹಾಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (Flipkart Black) ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದಲೇ 'ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್' (Early Access) ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ₹8,000 ಆಫರ್!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1,34,900 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ₹1,26,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ₹8,000 ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Flipkart Axis Bank) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ₹5,000 ತತ್ಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ (Instant Discount) ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ ₹1,21,900 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೇಗೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ (Cashback) ಲಾಭವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ₹4,000 ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹17,000 ದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ!
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳು 'ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹1,49,900 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಫೋನ್, ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ₹1,41,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಿಕ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ (Effective Price) ₹1,32,900 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಐಫೋನ್ 15 (iPhone 15) ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ (iPhone 16 Plus) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.