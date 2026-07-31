ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ K100 ಸರಣಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ K100 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ 'ಕ್ಯಾಬರ್ನೆಟ್ ರೆಡ್' ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ 'ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'Sound by Bose' ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿ, ಅಂದ್ರೆ K100 ಸಿರೀಸ್, ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಹೊರಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಡ್ಮಿ K100 ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲು ವೆಯ್ಬಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ K100 ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ K90 ಸಿರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ K90 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, 'ಕ್ಯಾಬರ್ನೆಟ್ ರೆಡ್' ಬಣ್ಣದ ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಫೋನ್ಗೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುತ್ತ ಹೊಸದಾದ 'ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್' ಡಿಸೈನ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 6.9 ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Sound by Bose' ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, K100 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಯುವಾನ್ ಇರಬಹುದು. K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ K100 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು K100 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಕೊ F9 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪೊಕೊ F9 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.