ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಾಲ್ಟನ್ ಕುಟುಂಬವು 46.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.18): ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನ್ನವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ದೈತ್ಯ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಾಲ್ಟನ್ ಕುಟುಂಬವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $513.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊತ್ತ 46.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೇ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಲೀಕ್ವತದಲ್ಲಿದೆ.
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ನ ರೋಜರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1962 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್, ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ $681 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 10,750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸುಮಾರು 270 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಟನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ
ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಉದಯವು ಸರಳವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು: ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇತರರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನ, ಬಿಗಿಯಾದ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಲೆನ್ ರಾಬ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ. ರಾಬ್, ಜಾನ್, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಸ್. ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ವಾಲ್ಟನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಾಲ್ಟನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೆನ್ ತಲಾ 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1992 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಲೆನ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು, ವಾಲ್ಟನ್ ಪೆನ್ನರ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಸುಮಾರು 45 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಲ್ಟನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ಟನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ವಾಲ್ಟನ್ ಪೆನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಗ್ರೆಗ್ ಪೆನ್ನರ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ವಾಲ್ಟನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 2020 ರಿಂದ, ವಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಪ್ರಕಾರ $25.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಆದಾಯವು ವಾಲ್ಟನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು K-12 ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಯುವ್ಯ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.