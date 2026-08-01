ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ! Bluetoothನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ?
Bluetooth: ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಜೋಕೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್’ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಇದೆಯೇ?
ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಲುಕೋದು ಖಚಿತಾ. ಈ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಅಟಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ
ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಳಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹತ್ತಿರದ ಅಪರಿಚಿತ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತೆ
ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಬ್ಲೂ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ನಂತಹ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು.
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