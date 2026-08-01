ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವೋ (Vivo) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಟಿ-ಸರಣಿಯ (T-series) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ Vivo T5e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವೋ (Vivo) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಟಿ-ಸರಣಿಯ (T-series) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ Vivo T5e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಏಐ (AI) ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
ವಿವೋ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,999. ಈ ಫೋನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಗ್ರೇ (Shadow Grey) ಮತ್ತು ಏರೋ ಬ್ಲೂ (Aero Blue) ಎಂಬ ಎರಡು ಸುಂದರ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವೋ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Vivo T5e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.74 ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ (HD+ LCD) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಯುನಿಸೋಕ್ T7225 (UNISOC T7225) ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4GB ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್ (Extended RAM) ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8GB ವರೆಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಬಳಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಏಐ (AI) ಫೀಚರ್ಗಳು
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 (Android 16) ಆಧಾರಿತ ಆರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6 (OriginOS 6) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೆಂದರೆ..
- AI Creation: ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
- AI Cutout: ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು
- Vivo DocMaster: ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Documents) ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
5,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 15W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ, ವೆಟ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ (ಕೈ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ), ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Vivo T5e ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.