ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026' ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೋಟೋರೋಲಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ AI ಫೀಚರ್ಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ! ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026' (Flipkart Freedom Sale 2026) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟೋರೋಲಾ (Motorola) ಕಂಪನಿಯ AI ಫೀಚರ್ಗಳು, MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು IP68/IP69 ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 5G ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಜೆಟ್, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 6 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಫೋನ್ಗಳ ಆಫರ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಮೋಟೋರೋಲಾ ರೇಝರ್ ಫೋಲ್ಡ್ (Motorola Razr Fold)
ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಫೋಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ: ₹1,49,999 | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ: ₹1,39,999 (₹10,000 ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: 6.9 ಇಂಚಿನ LTPO AMOLED ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 3.6 ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4,700mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ.
2. ಮೋಟೋರೋಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ (Motorola Signature)
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ: ₹57,499 | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ: ₹52,499 (₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ AI ಫೀಚರ್ಗಳು.
3. ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೋ (Motorola Edge 60 Pro)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ: ₹33,999 | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ: ₹28,999 (₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: 6.7 ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP Sony LYTIA OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 90W ಟರ್ಬೋಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್.
4. ಮೋಟೋ ಜಿ37 ಪವರ್ (Moto G37 Power)
ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್.
ಆಫರ್ ಬೆಲೆ: ₹13,999 (₹6,000 ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: MIL-STD-810H ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಾಳಿಕೆ, ವೀಗನ್ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
5. ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 (Motorola Edge 70)
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ: ₹34,999 | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ: ₹27,999 (₹6,000 ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: 6.7 ಇಂಚಿನ 1.5K pOLED 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP Sony OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಳಿಕೆ.
6. ಮೋಟೋ ಜಿ37 (Moto G37)
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 5G ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ: ₹15,999 | ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ: ₹13,999 (₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ)
ಫೀಚರ್ಗಳು: 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 5G ಬೆಂಬಲ, 50MP AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಫರ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.