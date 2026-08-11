ರೆಡ್ಮಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಮತ್ತು 4G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ 7,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರೆಡ್ಮಿ ಇದೀಗ ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಫೋನನ್ನು ಆಯ್ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಮಿ 17 4G ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ 7,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಚೀನಾ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ 17 5G, ರೆಡ್ಮಿ 17 4G ಬೆಲೆ
ರೆಡ್ಮಿ 17 4G (4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 669 ಮಲೇಷ್ಯನ್ ರಿಂಗಿಟ್. ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹16,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ (4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಬೆಲೆ 769 ಮಲೇಷ್ಯನ್ ರಿಂಗಿಟ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹18,000. ಇದರ 4GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 869 ಮಲೇಷ್ಯನ್ ರಿಂಗಿಟ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಆಗಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ 17 4G
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ರೆಡ್ಮಿ 17 4G ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು, ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ, ಲೋಟಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಓಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಮಾಡೆಲ್ ಕಪ್ಪು, ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿವಿಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
120 ಹರ್ಟ್ಝ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಮತ್ತು 4G ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 6.9 ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 720 x 1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 825 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು 83% NTSC ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಇದರ ಇತರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, TUV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್, ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಕರ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ 17 5Gಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಫೋನ್ಗೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ 4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 2.4 GHz ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ರಿನೊ GPU ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 2TB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರೆಡ್ಮಿ 17 4G ಫೋನ್ 12 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೀಲಿಯೋ G91-ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2.0 GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಮಾಲಿ-G52 MC2 GPU, 4GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB eMMC 5.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ f/2.05 ಅಪರ್ಚರ್ನ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 1080p, 30 fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ರೆಡ್ಮಿ 17 5G ಮತ್ತು 4G ಫೋನ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 7,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, NFC, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, 3.5mm ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಬೈದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ.
232 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ
ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ. 170.12 x 78.42 x 8.8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 232 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಿಯೋಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.