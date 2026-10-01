Kannada

ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್

ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

business Oct 01 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini AI Generated
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ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಝೆರಾಕ್ಸ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ

ಕೋರ್ಟ್, ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಎಗ್ ಶಾಪ್

ಜಿಮ್ ಎದುರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಹೋಟೆಲ್ (ವೆಜ್ ಆಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್)

ಜನಸಂದಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯೋದು ಉತ್ತಮ.

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ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್

ಕಾರ್‌ ವಾಶ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.

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ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್

ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ರೈಲು/ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

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