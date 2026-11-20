ಅಮೆರಿಕದ ಅರಿಜೋನಾದ ಗ್ಲೆಂಡೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾರ್ಬಿ ಥೀಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ಸಿಟಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 14 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಾರ್ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹು-ದಿನಗಳ ರಜಾದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 'ಬಾರ್ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್' (Barbie World) ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾರ್ಬಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಕನಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಅರಿಜೋನಾದ ಗ್ಲೆಂಡೇಲ್ನಲ್ಲಿ (Glendale, Arizona) ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾರ್ಬಿ ಥೀಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆಯಲಿದೆ,
ಈ ನೂತನ ಹೋಟೆಲ್ 'ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ಸಿಟಿ' (Mattel City) ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಲು ಬಾರ್ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಬಹುದು.
9 ಎಕರೆಯಿಂದ 14 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ & ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ಥೀಮ್ ಹೋಟೆಲ್
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 9 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 14 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 35 ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅನುಭವಗಳು (Branded experiences) ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿಯ ಬದಲಾಗಿ, ಬಹು-ದಿನಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ (Multi-day family vacation) ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಬಿ ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ಥೀಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಟ್ಗಳು (Suites) ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ VAI ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಸ್ತಿ: ಅರಿಜೋನಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ
ಅರಿಜೋನಾದ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಒಳಾಂಗಣ (Air-conditioned indoor) ಜಾಗಗಳಿರಲಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ಗಳು (Outdoor roller coasters) ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತಾಣವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (State Farm Stadium) ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ವಿಶೇಷ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪಾ, 15,000 ಆಸನಗಳ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಆಂಫಿಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು 130 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 'ಸ್ಕೈ ಬಾರ್ ರೈಡ್' (Sky bar ride) ಸಹ ಇರಲಿದೆ. ಬಾರ್ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ VAI ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟೆಲ್ ತಿಳಿಸಿವೆ.