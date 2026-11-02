How to defrost freezer easily: ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಐಸ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ (Ice/Frost) ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಟ್ರೇಗಳು ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು, ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳು ತೆರೆಯದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೆರೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 'ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್' (Aluminum Foil) ಬಳಸಿ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ (Balls) ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಯವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಐಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು, ಐಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಕೆರೆಯುವ ಗೋಜೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಐಸ್ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ:
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪದೇಪದೇ ತೆರೆಯುವುದು (ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿ ಒಳಹೋಗುತ್ತದೆ).
ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ (Gasket) ಸಡಿಲವಾಗಿರುವುದು.
ಬಿಸಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾಕು, ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಫಾಯಿಲ್ ಇಡುವಾಗ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ರಂಧ್ರಗಳು (Vents) ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ 'ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್' ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ 'ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ' (Frost-free) ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಐಸ್ ಕರಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಳೆ ಬಳಸುವುದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿತಾಯ
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸಂಕೋಚಕ (Compressor) ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಐಸ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಫಾಯಿಲ್ ಬಾಲ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ (Science Behind It)
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಯಿಲ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು (Balls) ಇಟ್ಟರೆ ಪವಾಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉಂಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಳೆ (Sheet) ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಂಡೆಗಳು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇತರ ಜಾದೂ (Bonus Hacks)
ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿ ಹರಿತ ಮಾಡಲು: ಹಳೆಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ 7-8 ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿತವಾಗುತ್ತದೆ (Sharp).
ಪಾತ್ರೆಗಳ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯಲು: ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ, ಸುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.