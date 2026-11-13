ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿತೇ? 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಾಕು.. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯ
How to remove oil stains from clothes: ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ
ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು (Salt) ಉದುರಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2: ಪೇಪರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇಸ್ತ್ರಿ (Iron) ಮಾಡಿ
ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ (ಮುದ್ರಿತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲದ ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ). ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ (Iron Box) ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿ.
ಫಲಿತಾಂಶ
ಫಲಿತಾಂಶ
ಐರನ್ ಮಾಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡು, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ ಆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡವಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದಿರಲೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ).
ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿ (ಐರನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ)
ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿ (ಐರನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ)
ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಲು ಭಯವಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಲ್ಕಂ ಪೌಡರ್ (ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್) ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಜಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಉದುರಿಸಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಪೌಡರ್ ಕೊಡವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ)
ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ)
ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ: ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೆರೆಯದ ಕಾರಣ ಕಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಲೆ ಹೋಗದೆ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ: ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡಬಹುದು.
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