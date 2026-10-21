Ahuja sound system story: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳವರೆಗೆ 'ಸೌಂಡ್' ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ 'ಅಹುಜಾ' ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕಾದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಹುಜಾ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಎದೆಬಡಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭಾಷಣ... ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಮರಗಳಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಆ ಕೊಳವೆ ಮೈಕ್ (Horn Speaker) ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದೇ ಹೆಸರು — 'ಅಹುಜಾ' (AHUJA).
ಜೆಬಿಎಲ್ (JBL), ಸೋನಿ (Sony), ಬೋಸ್ (Bose) ಮುಂತಾದ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ 'ಅಹುಜಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ! ಏನಿದರ ಸೀಕ್ರೆಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ.
1940ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕ್ರಾಂತಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ (1940ರಲ್ಲಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವು ಹಾಳಾದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅಹುಜಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ, "ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಬಾರದು?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಹುಜಾ ರೇಡಿಯೋಸ್' (Ahuja Radios) ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಅಹುಜಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ಅಹುಜಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 25 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸುವ ದಪ್ಪನೆಯ ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರದ (Copper) ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು!
ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪದೇ ಪದೇ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಹುಜಾದ ಹೆವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಎಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿಲು, ಧೂಳು, ಮಳೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
'100 ವೋಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿರುವ 20-30 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಒಂದೇ ತೆಳುವಾದ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಹುಜಾ '100V Line Matching' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಇದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು 100 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವೈರ್ ಎಳೆದರೂ ಧ್ವನಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ನಲ್ಲೂ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಪೇರಿ!
ಆಧುನಿಕ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಳಾದರೆ ಇಡೀ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಹುಜಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಊರಿನ ಸಣ್ಣ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡರಿಂಗ್ ಐರನ್ ಹಿಡಿದು, 10-20 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ (100% Real Power)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 5000W, 10,000W ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡರೂ ಕನಿಷ್ಠ 50W ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಹುಜಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 500 Watts ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜವಾದ 500W RMS ಪವರ್ ಅನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೆಬಿಎಲ್, ಸೋನಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ?
1990ರ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೆಬಿಎಲ್, ಬೋಸ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎಸಿ ಕೋಣೆಗಳು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ಧೂಳು, ಮಳೆ, ಗದ್ದಲದ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹುಜಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ!
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ
ದೆಹಲಿಯ ಓಖ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಹುಜಾ, ಇಂದು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಹುಜಾ ಕಂಪನಿಯೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ!