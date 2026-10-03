ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿದ್ದರೂ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಿ ವೇರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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