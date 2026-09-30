ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶವದಿಂದ ಹರಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
Final Rituals: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾವಿನ ನಂತರದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಕುಟುಂಬದವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೂತಕದ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ. 10, 11, 12 ಅಥವಾ 13ನೇ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು.
ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವ ಹಿಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ
ತೀರಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ತಲೆ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲನ್ನು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಜನ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ.
ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೀರಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ?
ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶವದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಶವದ ಜೊತೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲ್ಲ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶ, ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.