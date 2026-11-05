Onion Capital of India: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು ₹50 ಇರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ₹200 ಆಗಬೇಕೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆ ಊರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಜೇಬನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ‘ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜಧಾನಿ’ಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹100 ರಿಂದ ₹200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಭಾರತದ ‘ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜಧಾನಿ’ (Onion Capital of India) ಎಂದು ಯಾವ ಊರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 44.07ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ!
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಿಂಹಪಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 'ನಾಸಿಕ್' (Nashik) ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ, ಶೇಖರಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (APEDA) 2024-25ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದೇ ಶೇ. 44.07ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ!
ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಲಾಸಲ್ಗಾಂವ್' (Lasalgaon) ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಗಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಆವಕ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈರುಳ್ಳಿಯ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ!
ಲಾಸಲ್ಗಾಂವ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ 'ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್' (GI Tag) ಗರಿ
ನಾಸಿಕ್ ಭಾಗವು ತನ್ನ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಲಾಸಲ್ಗಾಂವ್ ಈರುಳ್ಳಿ’ಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI Tag - Geographical Indication) ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಸಲ್ಗಾಂವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೈಯಲ್ಲೇ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಚಳ್ಳಕೆರೆ), ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಈರುಳ್ಳಿ ವಹಿವಾಟು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ?
ನಾಸಿಕ್ನ 'ರಬಿ' (Rabi) ಹಂಗಾಮಿನ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಾಸಿಕ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ 'ಭಾರತ್ ಈರುಳ್ಳಿ' (Bharat Onion) ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ
ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಿಂದ (Buffer Stock) NCCF ಮತ್ತು NAFED ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹35 ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ ಈರುಳ್ಳಿ'ಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.