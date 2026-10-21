ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸೀಮಿತ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲಿನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 12-15 ಇಂಚು ಆಳದ ಕುಂಡ, ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೇನು ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಚಳಿಗಾಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಿಸಿಲು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಚಳಿಗಾಲ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಇದಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಟಾಣಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಸಸಿ ನೆಡಲು ಚಳಿಗಾಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಬಟಾಣಿ. ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬಟಾಣಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು. ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು?
ಬಟಾಣಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 12-15 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು?
ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೋಟದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದ ಬಟಾಣಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1-2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬೀಜಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.