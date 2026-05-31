Baba Vanga prediction: ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ
Baba Vanga prediction ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ, 2026 ರ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಧಿಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾವೇಗ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
