ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು... ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಾವುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಯಾವವು ಗಂಡು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?
ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು... ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಾವುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಯಾವವು ಗಂಡು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?
ನೀವು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆ ಹಾವು ಹೆಣ್ಣೋ ಅಥವಾ ಗಂಡೋ? ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇಹದ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಹಾವಿನ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಅದು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ದೇಹದ ಆಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಲದ ಆಕಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳಿವು ನೀಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಳುವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲವು ಬೇಗನೆ ತೆಳುವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಂಡು ಹಾವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಹಾವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೆಮಿಪೀನ್ಗಳು. ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಮಿಪೀನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಾಲದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಕಾದ ಹಿಂದೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮಡಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಬಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಕ್ಲೋಕಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಹಾವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಮೊಂಡಾದ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಕಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹಾವಿನ ಬಾಲ, ಕ್ಲೋಕಾ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಭವಿ ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರೀಸೃಪ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಾವಿನ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?
ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಸಹ, ತಜ್ಞರು 'ಪಾಪಿಂಗ್' ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲದ ಬುಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ, ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಅರ್ಧ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಶಿಶ್ನವು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಡು ಹಾವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರೀಸೃಪ ಆರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ.. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಾವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೊನೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ಹೆಮಿಪೆನಿಸ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೊನೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಹಾವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೂ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತವೆ?
ಹಾವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಹಾವು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನಿಂದ ಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಗಂಡು ಹಾವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಂಡು ಹಾವು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಣಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಹಾವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಂಡು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮಿಪೆನಿಸ್ನ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಪ್ರಣಯದ ನಂತರ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಎರಡು ಹಾವುಗಳ ಕ್ಲೋಕೇಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೆಮಿಪೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಕ್ಲೋಕೇಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಾವಿನಿಂದ ವೀರ್ಯವು ಹೆಮಿಪೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲೀಕರಣವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಹುದು.
ಅವು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಾವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕೆಲವು ಹಾವಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಗಂಡು ಹಾವಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಫಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ರಚನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಹಾವಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.