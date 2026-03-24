ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಉಡುಪುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಆದರೆ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಜೀನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ? ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ?
ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನವು ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣವೋ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಅನೇಕರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಸೌಕರ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ಅವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೇವಲ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ 2°C ಯಿಂದ 3°C ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೃಷಣಗಳು ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಚೀಲದಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ವೃಷಣಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (Sperm Count) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂಜೆತನ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೂ, ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಆದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದಿನವಿಡೀ ಬಿಗಿಯಾದ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರದೆ, ಆಗಾಗ ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.