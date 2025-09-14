ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಟೆಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರೂರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಹದಿಹರೆಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಮಾತೃತ್ವ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಬಿಸಿಯಾದ ಇಸ್ತ್ರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿದರೆ? ಈ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಹತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಭೀಕರ ನೋವಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ತನ ಚಪ್ಪಟೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Breast Ironing) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೋವಿನ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದು. ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೆನಿನ್, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಚಾಡ್, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್, ಗಿನಿಯಾ-ಬಿಸ್ಸೌ, ಗಿನಿಯಾ-ಕೊನಾಕ್ರಿ, ಕೀನ್ಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಟೋಗೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಪದೇ ಪದೇ ಬಡಿಯುವುದು, ಒತ್ತುವುದು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು, ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು.
ಅವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾದ ರುಬ್ಬುವ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹರಿವಾಣಗಳು, ಲ್ಯಾಡಲ್ಗಳು, ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಮರದ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಸ್ಪಾಟುಲಾಗಳು, ಚಮಚಗಳು, ಪೊರಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವತಿಯರ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುವ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವೇ ಕಾರಣ. ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಯುವತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಈಕೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಸ್ತನಗಳ ನೋಟವು ಪುರುಷರ ಗಮನವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸ್ತನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ತನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ದೈಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೀಕರ. ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿ, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ತನ ವಿರೂಪಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ, ಆತಂಕ, ಕೀಳರಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಈಗ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 38 ಲಕ್ಷ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ತನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ, ಗಿನಿಯಾ, ಬೆನಿನ್, ಚಾಡ್, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್, ಟೋಗೊ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 1,000 ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ವರದಿ ಆಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ಹೆಣ್ತನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬರ್ಬರ ಎಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.