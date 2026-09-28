ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ನಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಬದಲು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಸ, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಿಡಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ.
ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಎಚ್ಚರ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿಡವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಸ ಬೀಳದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಐವಿಯಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿಯಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಗೋಡೆ, ಬೇಲಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಗೋಡೆಗಳು, ಕಸದ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಳಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡದಂತೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಚಂಪಾ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ (ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು) ಎಲೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಸ ಶೇಖರಣೆಯಾದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂಪಾ (ಸಂಪಿಗೆ) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೆಳಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಲಾಂಟಾನಾ, ಅಪರಾಜಿತಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಲಾಂಟಾನಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಲದ ಬಳಿ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳ ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ಕಸ, ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪರಾಜಿತಾ (ಶಂಖಪುಷ್ಪ) ಕೂಡ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹರಡುವ ಗಿಡ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಗಿಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡವಾಗಲಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೊದೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಪೈಪ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ಹಾವುಗಳ ಆಹಾರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ. ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.