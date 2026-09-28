Washing Tips: ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಗೆದಾಗ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ದುಬಾರಿ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್, ಸೂಟ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಗೆದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
50-60 ಗ್ರಾಂ ಆಲಂ ಹಾಕಿ
ಬಕೆಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 50-60 ಗ್ರಾಂ ಪಟಿಕವನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೀರಿಗೆ ಆಲಂ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ
ಆಲಂ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಿಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಬಹುದು
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ತೆಗೆದು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ
ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.