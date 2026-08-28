ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಣ ಜೋಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ, ಖರ್ಚು, ಬಜೆಟ್, ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣವೇ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಕೈಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ಖರ್ಚು, ಉಳಿತಾಯ, ಆಯ್ಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು, ಊಟದ ಮೇಜು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಮೇಣ ‘ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?’ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು?
ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು. ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವು ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ.
ಆದರೆ ಕಪಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬಹುದು.
ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೇನು?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ತೃಪ್ತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠವೇ ಸರಿ.
ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ!
ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಾನ—ಹೀಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಕೊನೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಪೋಷಕರ ನಡವಳಿಕೆಯೇ. ಬೆಲೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಮಾತುಕತೆಗಳೇ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಹುದು.