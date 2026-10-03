ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸುನೀತಾ ಓರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಂಚಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು, ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿ: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತ ತಂದಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸುನೀತಾ ಓರಾನ್ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಂಚಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುನೀತಾ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೂ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ
ಸುನೀತಾ ಓರಾನ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ
ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸುನೀತಾ ಒರಾನ್ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸುನೀತಾ ಒರಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.