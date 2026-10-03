ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು

ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಳೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಈ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸೈಡ್ ಬಳೆಗಳ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಬಳೆಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೋಟಿಫ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೇಯರ್ಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದೇ ಬಳೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
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